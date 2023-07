Seit Anfang Juli ist die Shell-Tankstelle in der Stuttgarter Straße 70 in Freudenstadt außer Betrieb. Seitens des Konzerns gibt es keine klare Antwort warum die Tankstelle zu ist und wann sie wieder öffnen soll.

Seit einigen Wochen sorgt die unerwartete Schließung der Shell-Tankstelle an der Stuttgarter Straße in Freudenstadt für Rätselraten bei den Bürgern. Das auffällige Absperrband und das Schild am Eingang der Tankstelle werfen immer mehr Fragen auf, doch von offizieller Seite hält sich der Konzern Shell bedeckt.

Auf mehrere Anfragen unserer Redaktion teilte Shell schließlich mit, dass sie wegen rechtlicher Gründe momentan keine detaillierten Auskünfte zur Schließung geben könnten. Die genauen Ursachen für die Schließung bleiben daher vorerst unklar. Dennoch betonte das Unternehmen sein Bemühen, die Station wieder zu eröffnen. Eine konkrete Zeitangabe für eine mögliche Wiedereröffnung konnte seitens einer Shell-Sprecherin allerdings noch nicht genannt werden.

Ein Benzinvergleichsportal im Netz gibt eine mögliche Schließung bis zum 31.12.2029 an. Dabei dürfte es sich aber eher um einen Platzhalter für ein unbestimmtes Datum handeln, als um den tatsächlichen Tag der Wiedereröffnung.

Bereits vor der Schließung hatten einige Kunden Veränderungen im Sortiment der Tankstelle bemerkt und sich im Internet darüber gewundert. Ein Tankstellen-Nutzer mutmaßte in einer Rezension im Internet zur Tankstelle, ob eine baldige Schließung der Grund für die verringerte Warenvielfalt sei.