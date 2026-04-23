Das ändert sich für Verbraucher im Mai

Im Mai geht es los mit den von der Bundesregierung angekündigten Reformen. Mit dem Tankrabatt werden die Verbraucher an der Zapfsäule massiv entlastet. Und das ist nur der erste Schritt zu einer der größten Reformen der letzten Jahrzehnte, wie Kanzler Friedrich Merz verkündet.
Im Mai soll der von der Bundesregierung angekündigte Tankrabatt in Kraft treten. Außerdem soll im kommenden Monat voraussichtlich die Antragstellung für die neue E-Autoprämie möglich sein. Ein Überblick über Änderungen für Verbraucher: