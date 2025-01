1 Der manövrierunfähige Öltanker "Eventin" wird aktuell auf die Reede vor dem Stadthafen Sassnitz geschleppt. Dort soll er am Sonntag eintreffen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Der Schleppverband mit dem manövrierunfähigen Öltanker in der Mitte ändert seinen Kurs: Statt eines Seegebietes nordöstlich von Rügen wird jetzt die Reede vor dem Stadthafen Sassnitz angesteuert.









Sassnitz - Der in der Nacht zu Freitag in der Ostsee havarierte Öltanker "Eventin" wird jetzt vor den Stadthafen von Sassnitz auf Rügen geschleppt. Dort wird das 274 Meter lange Schiff mit rund 100.000 Tonnen Öl an Bord am Sonntag erwartet, wie eine Sprecherin des Havariekommandos sagte.