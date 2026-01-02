Tanken: Spritpreis legt zum Jahreswechsel kräftig zu

Der Anstieg geht leicht über den erwarteten Effekt der neuen CO2-Bepreisung hinaus. Zudem liegen abschließende Zahlen für 2025 vor.
München - Die Spritpreise sind mit einem deutlichen Sprung ins neue Jahr gestartet. Am 1. Januar waren sowohl Benzin als auch Diesel deutlich teurer als Ende 2025, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Ein Liter Super E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Donnerstags 1,709 Euro. Das waren 3,4 Cent mehr als am 31. Dezember. Bei Diesel ging es um 4 Cent auf 1,658 Euro pro Liter nach oben.