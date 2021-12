Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Niemand hat die Absicht, die CNG-Tankstelle in Calw außer Betrieb zu nehmen. So in der Art hieß es im Februar 2020 vonseiten der Energie Calw GmbH (ENCW). Doch nun der Sinneswandel: Die CNG-Tankstelle bleibt geschlossen. Wie kam es dazu?