3 Heinrich A. füllt seinen Sprinter selten an der Tankstelle, sondern vor allem mit Kanistern, die er aus Österreich mitbringt. Foto: Rapthel-Kieser

Von "unfair" bis "unterirdisch" reichen die Kommentare der Burladinger Autofahrer zu den aktuellen Spritpreisen und dem Ende des Tankrabatts am 1. September. Wer kann, füllt noch mal die Tanks – einige fahren sogar ins benachbarte Ausland und bringen billigeren Sprit in Kanistern mit.















Burladingen - "Unterirdisch" findet Ottmar Bailer die Spritpreise. "Ich habe jetzt gerade für 120 Euro getankt", sagt der Senior-Firmenchef der Burladinger Firma Bailer-CNC kopfschüttelnd. Dass es zum 1. September wohl noch mal deutlich teurer werden wird, weil der Tankrabatt der Bundesregierung wegfällt, trifft ihn nicht nur privat.

Auch für Firmenwagen ein Riesen-Unterschied

"Wir haben zwischen zwölf und vierzehn Firmenfahrzeuge, die teilweise ordentlich Strecke machen müssen. Das macht jetzt unter dem Strich einen riesigen Unterschied. Ich werde sicher alle anweisen, knapp vor Monatsende noch mal vollzutanken", sagt der 68-Jährige, dem solche Energiepreise in seinem ganzen Leben noch nicht untergekommen sind.

Kanister in Österreich füllen

Katiuscia M. aus Burladingen hat an der Esso-Tankstelle in Burladingen gerade ihren Kleinwagen vollgetankt. "Unfair", findet sie die Spritpreise und erklärt auch warum: "Wir müssen ja tanken. Wir müssen zur Arbeit fahren, sonst ist der Job weg". Das gilt nicht nur für sie, sondern auch für ihren Mann und ihren Sohn, die von Burladingen aus jeden Tag in alle Himmelsrichtungen ausschwärmen. Und hier auf dem Land ist der ÖPNV keine Alternative. Heinrich A. aus Neufra fährt einen großen Sprinter den er ebenfalls gerade noch mal vollgetankt hat. Wohl eher die Ausnahme, denn ansonsten hat er seine ganz eigene Methode, die Spritpreis-Macher auszutricksen. "Ich fahre immer nach Österreich und hole so viele Kanister wie möglich", sagt er. Dass der Ukraine-Krieg am Benzinpreis-Desaster schuld ist, stellt er in Frage. "Wir haben noch nie Diesel oder Sprit aus der Ukraine gekriegt", kommentiert er und schimpft über die "Schlawiner" im politischen Berlin.

Abdullah Koteiche, Inhaber der Esso-Tankstelle spürt die Reaktion seiner Kunden und hat Verständnis. "Die Leute wissen, dass wir nicht schuld sind und die Preise nicht machen. Sie geben zwar Kommentare ab, aber lassen ihren Ärger nicht an uns aus", sagt er.

Mit Engpässen rechnet er nicht

"Sobald es teuer ist, tut es weh, so geht es uns ja allen", sagt der Unternehmer. Er rechnet vor allem in der kommenden Woche, knapp vor Monatsende, noch mal mit dem großen Andrang an den Zapfsäulen. Dass es dann zu Engpässen oder Nachschub-Problemen kommen wird, glaubt er trotzdem nicht, hält die Lieferungen wie bisher für gesichert.

Seine Tankstelle, das weiß er, gilt immer noch als eine der preisgünstigsten im ganzen Landkreis. Mit der Trigema-Tankstelle schräg gegenüber, liefert er sich immer mal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Koteiche macht die Preise aber nicht selber, sondern die Esso-Zentrale in Hamburg. Die habe den Tankrabatt gleich am 1. Juni, als er eingeführt wurde, weiter gegeben und dadurch, so sagt Koteiche, "sind viele Kunden hängen geblieben". Überhaupt habe er eine gute und treue Stammkundschaft, wie er versichert.

Mancher Weg wird eingespart

Der Tankstelleninhaber meint aber auch zu beobachten, dass Autofahrer ihr Verhalten ändern. Fahrten werden eher zusammengefasst und Einiges miteinander erledigt. Und mancher Weg, den spart sich der eine oder andere eben ganz.

"Ich rechne damit, dass viele Tankstellen Probleme bekommen werden", spekuliert Koteiche. Jene nämlich, die nur Sprit verkaufen. "Wenn die Fixkosten mal höher sind als die Einnahmen, geht es nicht mehr", sagt der Unternehmer und ist froh, dass er sich mehrere geschäftliche Standbeine geschaffen hat.

Die aktuellen Spritpreise können Sie hier abrufen:

Zur Tankstelle kommen bei ihm noch der Reifenhandel, die Autowerkstatt, die Fahrzeugaufbesserung, der Autohandel und die Baumaschinenvermietung. "Ich schaue, dass ich immer flexibel bleibe und wo sich neue Möglichkeiten eröffnen". Aber auch er rechnet sich zum gebeutelten Mittelstand: "Die Krise trifft uns alle."