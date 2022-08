1 Die Spirtpreise werden bald wieder steigen. Auch derzeit werden die Preise teilweise mehrmals am Tag geändert. Foto: Müller

Drei Monate lang mussten sich Autofahrer wenig Gedanken über hohe Spritpreise machen – der Steuererleichterung, dem sogenannten "Tankrabatt", sei Dank. Am 1. September ist Schluss damit. Welche Erfahrungen haben Tankstellenbetreiber im Kreis gemacht?















Zollernalbkreis - Wie sich die Spritpreise in den nächsten Tagen, Wochen und Monate entwickeln werden, kann Stefan Blaier, Betreiber der Tankstelle Rominger & Blaier in der Ebinger Kientenstraße, nicht abschätzen. Doch eins steht fest: Wenn am 1. September der Uhrzeiger Mitternacht überschreitet, wird’s teurer – dann fällt nämlich die Steuererleichterung weg. Die 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel werden dann theoretisch wieder draufgeschlagen.