1 Spritpreis-Anzeige in Rottweil am Donnerstag: Ein Schnäppchen sieht anders aus. Foto: Pfeiffer

Egal ob mit Tankrabatt oder ohne – Autofahrer im Kreis Rottweil sind besonders frustriert: Im Landkreis ist das Preisniveau meist recht hoch – im Umland tankt sich’s billiger. Doch warum?















Kreis Rottweil - Es ist Mittwochabend, 21.30 Uhr. Tanken wäre jetzt eine gute Idee. Doch wo? Die Spritpreis-App "Clever Tanken" zeigt an, was viele leidgeprüfte Autofahrer schon wissen: Wer richtig günstig tanken will, muss den Kreis Rottweil leider verlassen.