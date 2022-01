1 Schock in den Abendstunden: 1,70 Euro für den Liter Diesel an einer ganz normalen Tankstelle im Kreis Rottweil. Foto: Otto

Ist das ein Anzeigefehler? Nein, es ist ernst: Der Dieselpreis ist im Kreis Rottweil bei 1,70 Euro angekommen – von den Preisen an der Autobahn mal ganz abgesehen. Manch einer glaubt seinen Augen nicht zu trauen.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Dienstagabend gegen 20 Uhr auf dem Heimweg vom Büro: Tanken wäre nicht schlecht. Im Westen des Landkreises wird die nächste Tankstelle angesteuert. Der Blick auf die Anzeigetafel führt fast zur Vollbremsung. Der Diesel liegt bei 1,70 Euro. Wahnsinn.

Als wir im Oktober zuletzt über das Auf und Ab an den Tankstellen und die eklatanten Unterschiede berichtet hatten, war der Dieselpreis von 1,63 Euro schon recht stattlich. Zeitgleich gab es den selben Sprit auch für traumhafte 1,49 Euro. Es scheint, man soll förmlich dazu animiert werden, kreuz und quer durch den Kreis zu fahren, um die günstigste Zapfsäule zu finden.

Mehrfache Sprünge am Tag

Täglich mehrfache Sprünge an den Anzeigetafeln machen eine Planung allerdings schwierig. Im Herbst hatte sich bei unserer Umfrage unter Händlern gezeigt, dass wohl gerade bei Ketten eine möglichst hohe Auslastung durch die stetigen Wechsel erreicht werden soll.

Während es bei 1,70 Euro menschenleer an der Tanke ist, geht es anderswo am Dienstagabend durchaus preiswerter: In Oberndorf an der bekannt günstigen Turbo-Tankstelle sind laut "Clever Tanken"-App kurz vor 22 Uhr gerade mal 1,53 Euro pro Liter Diesel fällig, bei etlichen Tankstellen in Rottweil sind es 1,56 Euro.

Rekord wie immer an der Autobahn

Am nächsten Morgen zieht es dann allgemein an: An vielen Tankstellen im Kreis liegt der Preis zwischen 1,65 und 1,70 Euro. Auch "beeindruckend": An der Autobahn, Tankstelle Neckarburg Ost in Dietingen, sind es zeitweise 1,95 Euro. Umwege beim Tanken sind aktuell also mehr denn je bares Geld.