Tanja Sterz lässt Licht an Friseurmeisterin aus Wildberg will arbeiten

Der Aufruf in den sozialen Medien, den sie als eine von vielen teilte, erlangt immer mehr Aufmerksamkeit. Wo genau er seinen Anfang genommen hat, weiß Tanja Sterz nicht. Nur, dass die Botschaft wichtig ist. Auch in einer Gruppe mit Friseuren aus ganz Deutschland habe sich der Post verbreitet. Es entstanden immer neue Bilder und Texte daraus, immer mehr Leute teilen und liken. "Das hat eine Eigenenergie entwickelt", so Sterz, "immer mehr wollen mitmachen." Die Friseure würden sich gegenseitig in diesen schweren Zeiten unterstützen, bislang über derartige Aktionen in den sozialen Medien.

Schwarzarbeit nehme aktuell zu

Auch der Fachverband sei aktiv, erzählt Tanja Sterz weiter, wendete sich mit Schreiben an die Regierung, den Deutschen Fußball-Bund und diverse andere Medien. Auch sie selbst hat über das Büro eines Bundestagsabgeordneten ihren Unmut Kund getan. "Viele toll frisierte Köpfe" seien nämlich in den Medien und im privaten Umfeld zu sehen. "Aber wir dürfen nicht arbeiten, also wo lassen die sich frisieren?" fragt sich Tanja Sterz. Schwarzarbeit floriere unter den aktuellen Umständen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten die Friseure vieles unternommen, um den Auflagen gerecht zu werden, merkt Sterz an. Dennoch wurden die Salons im Dezember, im Landkreis Calw schon eine Woche früher als im Land, geschlossen. Nach wie vor gebe es keine Möglichkeiten, an Überbrückungshilfen für Friseure zu kommen. Nach Auskunft ihres Steuerberaters liege noch nicht einmal das Antragsformular dafür vor, kritisiert Tanja Sterz: "Überbrückungshilfe drei ist immer noch in Überarbeitung." Erst im vergangenen Jahr hat Sterz ihren Salon renoviert, so dass sie nun einen Kredit aufnehmen musste. Von der Regierung fühlt sie sich im Stich gelassen. Möglichkeiten zum Onlinehandel gebe es bei Friseuren keine. Sie seien auf Kunden im Salon angewiesen.

Nur schwer abzuschätzen sei, wie lange ein Salon unter solchen Bedingungen überleben kann, so Tanja Sterz. Gerade Billiganbieter dürften kaum eine Rücklage haben, ebenso Einzelunternehmer, deren Preise vielleicht zu günstig kalkuliert seien. Und selbst wer eine Rücklage habe, habe sie im ersten Lockdown höchstwahrscheinlich aufgebraucht.

Kurzarbeitergeld reiche oft nur für Miete

Tanja Sterz war froh, 2020 wieder ein halbes Jahr arbeiten zu können, um die Verluste aus dem ersten Lockdown aufholen zu können – doch nun ist ihr Salon wieder dicht. "Wer den ersten Lockdown gerade so überlebt hat", ist Sterz überzeugt, "hat jetzt mit Sicherheit richtig Probleme im zweiten Lockdown." Ohne Hilfen vom Land und mit einigermaßen Rücklage überlebe ein Salon vielleicht zwei Monate im Lockdown, schätzt sie. "Dann wird’s aber eng." Auch wie die Mitarbeiter von 60 Prozent Kurzarbeitergeld überleben sollen, sei fragwürdig. "Das reicht oft nur für die Miete", so Tanja Sterz, "ohne Aufstockung durch den Arbeitgeber ist auch da kaum ein Überleben möglich."

Wegen all dem ist Tanja Sterz überzeugt: "Wir müssen alle gemeinsam viel, viel lauter werden." Vielleicht müsse man mal an einen Punkt kommen, an dem alle gemeinsam öffnen – ungeachtet der Strafe. Das gelte für alle, nicht nur die Friseure.

Von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern distanziert sich Tanja Sterz jedoch ganz klar. Ihr geht es nur um eines: "Wir möchten einfach nur wieder aufmachen und arbeiten dürfen, nicht mehr und nicht weniger."

Die Hygienekonzepte, die schon seit dem ersten Lockdown stünden, hätten sich bewährt. Es gebe keinen nachgewiesenen Fall in ganz Deutschland, bei dem sich Kunden bei einem Friseurbesuch angesteckt hätten. "Und wenn ich die nächsten 20 Jahre zur Ausübung meines Berufs einen Mundschutz tragen müsste", meint Sterz – "Hauptsache arbeiten."