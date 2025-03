Tanja Höschele in Bad Wildbad: Extremsportlerin knackt Weltrekord schneller als geplant

Tanja Höschele in Bad Wildbad

1 Sie rennt und läuft praktisch ohne Pause: Hier ist Tanja Höschele auf dem Weg nach unten. Foto: Verena Parage

Nach nur viereinhalb Stunden hat die 53-Jährige ihr Ziel beim Rekordversuch auf dem Bad Wildbader Baumwipfelpfad erreicht - zwölf Stunden hätte sie Zeit gehabt. Daraufhin setzt sich Tanja Höschele ein Neues.









Link kopiert



Ab 10.28 Uhr und 26 Sekunden klingelt es, und zwar mehrfach. Das ist am Fuß des Turms deutlich zu hören. Das Läuten einer Kuhglocke ist Tanja Höscheles Zeichen, dass sie oben angekommen ist, auf dem Turm des Bad Wildbader Baumwipfelpfads. Dort unternimmt die Extremsportlerin aus Straubenhardt-Schwann am Montag ihren neuesten Weltrekordversuch. Zwischen 6 und 18 Uhr will sie mindestens 31 Runden hoch und runter laufen und dabei 2480 Höhenmeter bewältigen. Das wäre der Damen-Weltrekord.