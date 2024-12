1 Tanguy Coulibaly spielt in der Ligue 1 für Montpellier. Bislang erzielte er für den Club aus dem Süden Frankreichs ein Tor. Foto: IMAGO/PanoramiC/IMAGO/Valentina Claret

Ein Ex-Spieler des VfB Stuttgart hat für wilde Szenen in der Ligue 1 gesorgt: Tanguy Coulibaly, der für den Club aus Cannstatt 68 Spiele in der ersten und zweiten Liga bestritten hat, ist am vergangenen Spieltag vom Platz geflogen und hat für eine Rudelbildung gesorgt.