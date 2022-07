1 Die Planungsleistungen für das Großprojekt Talumfahrung Schramberg sind ausgeschrieben. Foto: Screenshot Riesterer

Schritt für Schritt geht es vorwärts: Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Planung bei der Talumfahrung ausgeschrieben.















Link kopiert

Schramberg - Sie war noch als der nächste Schritt angegeben worden, als Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) um die dortige Projektleiterin Ying Zeng im Mai mit dem Gemeinderat über den aktuellen Stand der Schramberger Talumfahrung sprachen: Die Ausschreibung der Planungsleistungen. Nun ist die Planung auf verschiedenen Vergabeplattformen offiziell ausgeschrieben, so auch auf jener des Landes Baden-Württemberg. Darüber hat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstagabend berichtet.

Entlasten und Chancen schaffen

Die B 462 stelle im übergeordneten Straßennetz des südwestdeutschen Raumes ein Bindeglied zwischen der in der Rheinebene verlaufenden A 5 und der östlich des Schwarzwaldes bestehenden A 81 dar. Wegen des Fehlens einer durchgängigen leistungsfähigen Querverbindung durchfährt ein wesentlicher Anteil des West-Ost-Verkehrs die Talstadt von Schramberg, was "zu einer sehr hohen Belastung der Einwohner" führt, beschreibt das RP in der Ausschreibung die Situation. Hier sorge die zuletzt mit Gesamtkosten von 158 Millionen Euro bezifferte Umfahrung für Entlastung und ermögliche "zudem reizvolle städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten" – so sei sie bei der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 im vordringlichen Bedarf aufgenommen worden.

Vergleichsvarianten aufnehmen

Zudem wird – wie auch im Mai betont – in der Ausschreibung darüber informiert, dass es bezüglich der Trassenvarianten noch keine endgültige Festlegung auf die bisher favorisierte dreistreifige Hess-2-Variante gibt; es sollen weitere Varianten in den Vergleich aufgenommen werden. Vertragsbeginn für die Planer ist mit dem 2. Januar 2023 angegeben. Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge der Ausschreibung ist Dienstag, 26. Juli – zur konkreten Angebotsabgabe werden die ausgewählten Teilnehmer wenn nicht schon mit dem Teilnahmeantrag geschehen Mitte August aufgefordert.