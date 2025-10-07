Talplatzgestaltung in Oberndorf: Nach jahrelangem Warten – Planung zum Mutschler-Kreisel liegt auf Eis

Bei der Oberndorfer Talplatzsanierung geht es voran. Eines aber bremst die Euphorie: Schon seit Jahren wird auf den Mutschler-Kreisel gewartet. Jetzt gibt es eine schlechte Nachricht.
Eine idyllische Umgebung, in der man gerne verweilt: Das soll bis Juli 2026 aus dem Oberndorfer Talplatz werden. Dafür werden allein für den ersten Bauabschnitt mehr als sechs Millionen Euro in die Hand genommen. Dazu gehört aber auch eine Umleitung des Verkehrs. Genau die könnte jetzt scheitern, wie wir auf Nachfrage beim Regierungspräsidium Freiburg erfahren.