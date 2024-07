Talplatz Oberndorf: Jetzt rücken die Bagger an

Jetzt rücken die Bagger an

1 Der Spaten ist hier beim symbolischen Spatenstich mit Michael Heinzelmann vom ausführenden Bauunternehmen (von links), Thomas Jäger vom Tiefbauamt, Tiefbauamtsleiterin Romy Bloß, Bürgermeister Matthias Winter und Axel Berger von „Breinlinger Ingenieure“ eher Zierde als wertvolles Werkzeug. Der Bagger kann da schon mehr ausrichten. Foto: Cools

Der Countdown läuft: Der Oberndorfer Talplatz wird sein Gesicht in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren vollkommen verändern. Nun fand der symbolische Spatenstich zum ersten Bauabschnitt statt.









„Ich freue mich darüber, dass es nach der langen Zeit des Planens nun endlich losgeht“, sagte Bürgermeister Matthias Winter am Dienstagmorgen in der Färbergasse. Die zum Pressegespräch mitgebrachten Spaten waren freilich nur ein Symbol dafür, dass es nun so richtig losgeht mit der Umgestaltung des Talplatzes.