So ähnlich könnte der Oberndorfer Talplatz in Zukunft aussehen. Foto: Büro »capattistaubach«

Mehr Grün, mehr Wasser, mehr Aufenthaltsqualität. Die Pläne zur Talplatzgestaltung nehmen immer weiter Form an. Die Stadt nimmt sich einiges vor und will dafür tief in die Tasche greifen. Doch es gibt auch Gegenwind.















Oberndorf - Als "nahezu komplett versiegelten Bereich" bezeichnete Architekt Matthias Staubach vom Büro "capattistaubach" aus Berlin den Oberndorfer Talplatz. Er stellte den aktuellen Planungsstand zur Umgestaltung am Mittwoch im Ausschuss für Technik und Umwelt vor. Dafür war er per Videokonferenz zugeschaltet.

Wasserspiel im Zentrum

Das Büro habe sich verstärkt mit der Begrünung des Platzes beschäftigt. Zugleich sollen auch Wasserelemente die Aufenthaltsqualität verbessern. Derzeit umfasst die Planung das Schweizermühlengässle, den Färberplatz, den Talplatz und den Sulzbach. Pläne für den Klostervorplatz wurden ebenfalls vorgestellt.

Der Sulzbach, der geöffnet und zugänglich gemacht werden soll, könnte bis in den hinteren Bereich des Talplatzes verlaufen. Im Talplatzbereich ist ein sogenanntes Stadtsofa, eine lange Sitzbank, vorgesehen. Bäume sollen hier Schatten spenden. Im Zentrum würde ein Wasserspiel hinkommen. Hier seien verschiedene "Wasserstrahl-Choreographien" möglich. Es handle sich um eine "sehr attraktive Art eines Wasserspiels, die nicht mit üblichen Fontänenfeldern vergleichbar ist", so Staubach.

43 Parkplätze

Auch auf dem Klostervorplatz soll es grüner werden. Hier ist ein kleiner Hain und ein Gartenbereich geplant. Sitzgelegenheiten sollen ebenfalls geschaffen werden. Zudem ist ein Brunnen geplant.

Das Schweizermühlengässle soll verlängert und an die Färbergasse, das ehemalige Brauerei-Areal und die Talstraße angebunden werden. Eine Rampe sorgt für barrierefreien Zugang.

Die Pläne haben auch einige Auswirkungen auf den Verkehr. Insgesamt sind 43 Parkplätze geplant. Ein Großteil davon im Schweizermühlengässle, wo allerdings im Vergleich zum vergangenen Planungsstand drei Plätze weggefallen sind, da die Fläche als Zufahrt zum Brauerei-Areal benötigt wird.

Ein Millionen-Projekt

Die Talstraße soll zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich werden. Hier müssten allerdings noch Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium erfolgen, so Staubach. Busse sollen künftig auf der Fahrbahn halten, um den Verkehr zu verlangsamen.

Die Kosten belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf etwa 5,8 Millionen Euro netto, 2 Millionen davon für den Tiefbau und 3,8 Millionen für die Gestaltung. Da der Klostervorplatz noch nicht im Sanierungsbereich eingeschlossen ist, sind die Kosten hierfür noch nicht eingerechnet. Die Maßnahmen im Sanierungsgebiet werden über das Landessanierungsprogramm gefördert.

Wie lässt sich Geld sparen?

Beim Straßenbelag könnte die Stadt noch etwas Geld sparen, so Staubach. Vorgesehen ist ein Natursteinbelag aus Granit in verschiedenen Grau- und Beigetönen. Es sei aber denkbar, einen Teilabschnitt der Talstraße zu asphaltieren. Auch in weiteren Bereichen könnte man gegebenenfalls auf eine Bepflasterung verzichten, dann würde man allerdings "immer mehr von einer einheitlichen Gestaltung wegknabbern", so Staubach. "Aber es ist verständlich, dass man sich solche Gedanken macht." Den Bachverlauf nicht ganz in den Bereich des Talplatzes zu führen, würde ebenfalls Kosten sparen.

Bürgermeister Hermann Acker erklärte, dass man in der zweiten Jahreshälfte über die weitere Planung und insbesondere Einsparmöglichkeiten beraten werde. Das Ziel sei aber eine zusammenhängende Gestaltung.

Gegenwind im Ausschuss

Angesichts der geplanten Grünflächen sprach sich Ruth Hunds (SPD) für ein Pflegekonzept aus. "Wir müssen uns frühzeitig Gedanken machen. Wir kommen bei unseren jetzigen Grünflächen schon nicht mit der Pflege hinterher." Die Planung sehe pflegeleichte Pflanzen vor, sagte Acker. Aber er stimmte zu, dass man das entsprechende Personal benötige.

Deutlichen Gegenwind gab es von Peter Gaberle (CDU). "Dazu fällt mir ein Satz ein: Bescheidenheit sieht anders aus." Von ihm werde es für diese Planung keine Zustimmung geben.

Im Ausschuss wurde zugleich auch eine Vergabe im Zuge der Talplatzsanierung beraten. Im Schweizermühlengässle sollen drei Gebäude abgerissen und der parallel anstehende Hang gesichert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 850 000 Euro. Diese Maßnahme wurde in Vorberatung einstimmig beschlossen.

Die geplante Stützwand im Schweizermühlengässle soll mit Natursteinen verkleidet werden. Die Kosten hierfür liegen bei rund 80 000 Euro. Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung über die weiteren Planungen beraten.