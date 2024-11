Talplatz-Baustelle Oberndorf: Sind Kino und VHS jetzt abgehängt?

1 Auch wenn sich die Baustellenabsperrung undurchdringlich wirkt, es Ist nach wie vor möglich, von der Talstraße auf den Talplatz zu gelangen – und dort gibt es derzeit so viele freie Parkplätze wie selten. Foto: Schnekenburger

Wegen der halbseitigen Sperrung der Talstraße muss der Verkehr Richtung Talplatz teilweise deutliche Umwege in Kauf nehmen. Dort ist aber auch das Kino. Und die VHS nutzt den Parkplatz auf dem Brauereiareal, der von oben nicht angefahren werden darf, mit.









Parken? Kein Problem! Wer ins Kinoparadies will, hat derzeit noch mehr Auswahl an Parkplätzen als sonst. Der Grund: Mit der Einrichtung der Baustelle in der Talstraße wird der Talplatz von einigen Autofahrern nicht mehr als Parkplatz wahrgenommen. Und auch die Frequenz auf dem Schotterparkplatz auf dem Brauereiareal bleibt überschaubar.