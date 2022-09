1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am heutigen Abend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich alles um die Energiekrise in Deutschland. Dabei steht die Frage „Energie, Preise, Jobs – rettet uns das Rettungspaket?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 8. September, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales

(SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales Jens Spahn (CDU), stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

(CDU), stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Karen Pittel , Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, Professorin für Volkswirtschaftslehre, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung

, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, Professorin für Volkswirtschaftslehre, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung Verena Bentele , Präsidentin des Sozialverbandes VdK

, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Hermann-Josef Tenhagen , Chefredakteur „Finanztip“

, Chefredakteur „Finanztip“ Melanie Amann, Mitglied Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro beim „Spiegel“

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Rutscht das Land in eine Rezession? Kann die Preisspirale bei Strom, Gas und Öl durchbrochen werden? Wie und wann? Mit oder ohne die drei verbleibenden deutschen Atomkraftwerke? Und wann ist eine Firma eigentlich insolvent?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.