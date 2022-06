1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer an diesem Abend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich erneut alles um den Krieg in der Ukraine. Dabei steht die Frage „Schwache Sanktionen, alte Waffen – hilft das der Ukraine?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 2. Juni, können sich die Zuschauer ab 22.10 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

Robert Habeck (B‘90/Die Grünen), Vize-Kanzler, Bundeswirtschaftsminister

(B‘90/Die Grünen), Vize-Kanzler, Bundeswirtschaftsminister Kevin Kühnert , SPD-Generalsekretär

, SPD-Generalsekretär Roderich Kiesewetter (CDU), MdB, Oberst a. D. der Bundeswehr

(CDU), MdB, Oberst a. D. der Bundeswehr Katrin Eigendorf , ZDF-Auslandsreporterin, Grimme-Preisträgerin 2022

, ZDF-Auslandsreporterin, Grimme-Preisträgerin 2022 Johannes Varwick , Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg

, Professor für Internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Außenministerin Baerbock warnt vor Kriegsmüdigkeit, Vizekanzler Habeck spricht von „Gewürge“ bei den Sanktionen gegen Russland. Derweil wird die Lage in der Ostukraine immer schwieriger. Verliert der Westen schon die Geduld und die Ukraine an Unterstützung? Wer spricht vom „Sieg“ der Ukraine und wer glaubt an ihn?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.