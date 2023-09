In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz ist als erster Talker wieder zurück aus der Sommerpause - und spricht am Mittwochabend unter anderem über folgende Themen: Der steuerpolitische Kurs der Ampel-Koaltion und das Umfragetief der SPD. Zudem wird es um die Energiepolitik gehen.

Das sind die Themen und Gäste am 06. September um 23.15 Uhr im ZDF:

Kevin Kühnert, (SPD) - Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zum sozial- und steuerpolitischen Kurs der Bundesregierung, den Grenzen des Sozialstaates und den aktuell sehr schwachen Umfragewerten für die Sozialdemokraten.

Robin Alexander, Journalist der Welt - Er zeigt die wirtschafts- und sozialpolitischen Konfliktlinien innerhalb der Ampelkoalition auf. Zudem äußert er sich zu Kanzler Scholz und der Oppositionsarbeit der CDU.

Johannes Winkel, Politiker - Der Bundesvorsitzende der „Jungen Union“ erläutert seine Konzepte für die Zukunft und Finanzierbarkeit des Sozialstaates. „Wir brauchen den Mut der Agenda 2010“, sagt er.

Sabine Adler, Journalistin beim Deutschlandfunk - Die Politik- und Osteuropa-Expertin äußert sich zur Energiepolitik und den Möglichkeiten, ukrainische Flüchtlinge besser in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.