In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz ist als erster Talker wieder zurück aus der Sommerpause - und spricht am Mittwochabend unter anderem über folgende Themen: Dauerstreit in der Ampelkoalition und die Regierungsarbeit. Zudem wird es um den Ukraine-Krieg gehen und Parallelen zum 2. Weltkrieg .

Das sind die Themen und Gäste am 30. August um 23.15 Uhr im ZDF:

Jürgen Trittin, Bündnis 90/Grüne - Der Außenpolitiker äußert sich zur Energie- und Subventionspolitik in Deutschland. Außerdem analysiert er die deutsch-amerikanischen Beziehungen während der Präsidentschaft Joe Bidens.

Helene Bubrowski, Journalistin FAZ - Analyse der jüngsten Ampel-Querelen, etwa um die Kindergrundsicherung, und die Regierungsarbeit der Grünen.

Elmar Theveßen, ZDF-Amerika-Experte - Der Leiter des ZDF-Studios Washington über die neuesten strafrechtlichen Ermittlungen gegen Donald Trump und über das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur.

Roman Deininger, Journalist der Süddeutschen Zeitung - Im Fokus stehen die Hintergründe zu den Antisemitismus-Vorwürfen gegen den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.