In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz spricht am Dienstagabend unter anderem über folgende Themen: Die Bilanz des G20-Gipfels in Indien und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Das sind die Themen und Gäste am 12. September um 23.45 Uhr im ZDF:

Ralf Stegner, (SPD) - Der Außenpolitiker bilanziert den G20-Gipfel in Indien, nimmt Stellung zur Frage um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew und zu den EU-Beitrittsperspektiven der Ukraine.

Roderich Kiesewetter, (CDU) - Der Oberst a.D. berichtet von seinem jüngsten Aufenthalt in der Ukraine. Zudem äußert er sich zur Entwicklung des russischen Angriffskrieges und zur Wehrhaftigkeit beider Kriegsparteien.

Kerstin Münstermann, Journalistin - Die „Rheinische Post“-Redakteurin analysiert den Ukraine-Besuch von Außenministerin Baerbock sowie die parteiinternen Debatten bei CDU und SPD um weitere Waffenlieferungen an Kiew.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird vonin einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.