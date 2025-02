Urteil fällt in Hechingen Ex-Geschäftsführer mehrerer Diskotheken vor Gericht

Steuergelder in Höhe von mehr als 200 000 Euro soll der Ex-Geschäftsführer mehrerer Diskotheken in der Region - unter anderem in Balingen, Tübingen und Singen - hinterzogen haben. Am Ende entschied der Richter.