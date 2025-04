Was Anne Will jetzt sonntagabends macht

1 Moderatorin Anne Will genießt weiter jeden Sonntag nicht mehr ins TV-Studio zu müssen. (Archivbild) Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa

Anne Will spricht weiter wöchentlich mit hochkarätigen Gästen. Nur nicht mehr im Fernsehen. Die Moderatorin über den Druck, vor Millionenpublikum zu diskutieren - und was sie stattdessen lieber macht.









Hamburg - Fernsehstar Anne Will genießt es laut eigenen Worten, nach dem Ende ihrer Talkshow nicht mehr unter so viel Druck zu stehen. Jeden Sonntag freue sie sich darüber, dass sie nicht arbeiten müsse, sagte die Moderatorin in der NDR Talk Show.