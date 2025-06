1 Auf dem Friedhof am Barbelberg gibt es noch viele freie Flächen. Foto: Peter Morlok Alle paar Jahre schaut sich der Ortschaftsrat den Zustand der beiden Talheimer Friedhöfe an. Was auffällt: Es gibt viele freie Flächen.







Start des Ortstermins auf den Friedhöfen war vergangene Woche am Donnerstag bei der neuen Aussegnungshalle am „Talfriedhof“, der im ehemaligen Ortsteil Untertalheim liegt. Begleitet wurde das Gremium auf seinem Rundgang von Nadine Schütz, in der Stadtverwaltung unter anderem für Friedhofsangelegenheiten verantwortlich, und ihrem Kollegen Jonas Dörrer.