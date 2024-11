Talheimer Brandgeschädigte danken: Großes Lob an schnelle Helfer - mögliche Brandursache gefunden

Großes Lob an schnelle Helfer - mögliche Brandursache gefunden

1 Die Feuerwehr und das DRK waren am 17. November in Talheim bei einem Brand im Einsatz. Foto: Feuerwehr Horb

Feuerwehr, DRK und Nachbarn: Alle haben nach dem Brand am 17. November viel Hilfsbereitschaft gezeigt und Schlimmes verhindert. Das berichten die Geschädigten. Die Polizei hat indessen Hiweise auf eine Brandursache.









Link kopiert



Die Betroffenen des Brandes vom Sonntag, 17. November, loben den Einsatz der Rettungskräfte und die Hilfsbereitschaft der Nachbarn. Veronika Bauer und Gerhard Groß sind voll des Lobes und des Dankes: „Wir möchten allen von Herzen danken, die dafür gesorgt haben, dass sich der Schaden in Grenzen hielt: den aufmerksamen Nachbarn, die schnell reagiert und die Feuerwehr alarmiert haben, der gesamten Feuerwehr, vor allem den Einsatzkräften am Brandherd für das hervorragend umsichtige Arbeiten und den guten Informationsfluss, dem DRK für die Organisation der warmen Getränke und Verpflegung in der Kirche, den Nachbarn und Freunden für die moralische Unterstützung und allen Helfenden die nicht aufgeführt sind.