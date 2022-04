2 An der Johannes-Mauthe-Straße in Ebingen ist der Bahnübergang nicht mehr vorhanden. Der Niveau-Ausgleich der Strecke wäre dort ein Problem. Foto: Eyrich

Noch ist die Reaktivierung der Talgangbahn keine beschlossene Sache; die Entscheidung des Albstädter Gemeinderats soll im Juli fallen. Zeit für die Befürworter des Projekts, in die Offensive zu gehen.















Albstadt - Seit Jahren kämpfen die Aktivisten des Fördervereins "Pro RegioStadtbahn" unverdrossen für die Wiederinbetriebnahme der Talgangbahn im Rahmen des "Regio-Stadtbahn-Konzepts"; sie haben es schon zu Zeiten getan, als von politischem Rückenwind nicht wirklich die Rede sein konnte und die Skeptiker allein mit dem Hinweis auf die ungeklärte Kostenfrage eine breite Diskussion zu verhindern wussten.

Doch dann kam der Herbst 2020 und mit ihm die so weitreichende Finanzierungszusage aus Berlin und Stuttgart, dass jetzt auf einmal die Befürworter der Reaktivierung alle Trümpfe in der Hand zu halten schienen. Mehr als 90-prozentige Finanzierung der eigentlichen Instandsetzung durch Bund und Land; den verbleibenden kommunalen Anteil will jetzt der Kreis bezahlen, und die Chancen auf eine Übernahme der Betriebskosten durchs Land nach "Landesstandard" stehen ebenfalls günstig – wer könnte da noch guten Gewissens Nein sagen?

Was kostet der Halbstundentakt?

Es gibt einige – ein rechter Schwabe verzichtet ungern auf einen Blick ins Maul, mag der Gaul auch hundertmal geschenkt sein. In der jüngsten Debatte des Gemeinderats zeichnet sich zwar eine Mehrheit für die Talgangbahn ab, aber so lange die Frage offen ist, wie viel die Stadt der Halbstundentakt kosten würde, der erforderlich wäre, um ein dem jetzigen ÖPNV-Standard vergleichbares Angebot an die Passagiere in spe machen zu können, werden Bedenken bleiben – Landesstandard ist nun mal offiziell der Einstundentakt, und das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Land über eine noch höhere Förderung werden weder die Stadt noch der Zweckverband Regionalstadtbahn präjudizieren; da lässt man schon lieber Stuttgart aufschlagen.

Das Wort "Insellösung" stört

Aus diesem Grund hüten sich Jochen Gewecke und Ulrich Kohaupt vom Förderverein RegioStadtbahn davor, die weitere Diskussion zum Thema Talgangbahn als Selbstläufer anzusehen: Sie schmieden das Eisen jetzt, heißer wird es nicht mehr. Ihr wichtigstes Argument hat allerdings erst einmal den Charakter einer Richtigstellung: Die Wortprägung "Insellösung" für das Provisorium, das eine reaktivierte Talgangbahn vorerst sein wird, weil der Aus- und Umbau der Zollernbahn länger dauert, gefällt den Beiden überhaupt nicht, weil er das größte Versprechen der Reaktivierung zu dementieren scheint.

Was die neue Talgangbahn ungleich attraktiver machen soll als die alte, das ist die direkte Anbindung an Tübingen – Umstieg und Wartezeit auf dem Ebinger Hauptbahnhof entfallen, und das ist wichtig, weil erfahrungsgemäß mit jedem Umstieg ein Viertel der potenziellen Fahrgäste von der Fahne geht, das heißt: gar nicht erst einsteigt.

Gerade dieses Trumpf-As steht aber vorerst nicht zur Verfügung: Die Talgangbahn, bei der Zeit buchstäblich Geld bedeutet, weil das Land nur den Betrieb der ersten 100 Kilometer reaktivierter Strecke finanziert, wird eine ganze Weile nur bis zur Endstation Ebingen fahren, weil der aufwendige Ausbau und die Elektrifizierung der Zollernbahn einfach länger brauchen.

Keine Staus mehr beim Schäferfest

Aber eben nicht ewig – und wenn erst die RegioStadtbahn auf der Linie S1 von Onstmettingen nach Tübingen fährt, dann, versprechen Gewecke und Kohaupt, wird das As stechen: Dann wird der Pkw-Stau beim Onstmettinger Schäferfest der Vergangenheit angehören, dann wird sich für den ortsfremden Wandergast, der das "Zollernburg-Panorama" genießen möchte, auf dem Ebinger Bahnhof die Frage "Und wie geht’s jetzt weiter?" erübrigen, dann werden Freizeitsport und Tourismus noch mehr florieren, als es heute der Fall ist.

Wirklich? Ist die Bahn tatsächlich so attraktiv? Laut Jochen Gewecke hat noch jedes Bahnreaktivierungsprojekt, ob es nun die Sommerbergbahn in Bad Wildbad oder die Ammertalbahn war, die Unkenrufer Lügen gestraft – wenn am Mittwoch, 27. April, im Rahmen der Bürgerbeteiligung der erste Talgangbahn-Workshop in der Onstmettinger Festhalle stattfindet, werden auch auswärtige Gäste zugegen sein, die aus einschlägiger Erfahrung berichten können.

Aber was ist mit den Zubringerdiensten zu und von den Bahnhaltestellen – kosten die kein Geld? Gewecke und Kohaupt sind zuversichtlich, dass sich auch dafür Zuschüsse auftun lassen, etwa aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes.

Auch den Hinweis, dass ja doch umsteigen muss, wer in Tübingen nicht nur auf die Neckarinsel, sondern zu den Kliniken will, wissen sie zu kontern: Der Tübinger Bürgerentscheid sei drei Jahre lang bindend – danach würden die Karten neu gemischt. "Es ist noch alles drin – wenn die Bahn erst mal da ist, kriegt die Sache eine Dynamik, der sich keiner entziehen kann."