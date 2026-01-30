Talgangbahn in Albstadt: Gehölzarbeiten sorgen für Kritik

Ein Truchtelfinger, der sich bei unserer Redaktion gemeldet hat, ist aufgebracht. Der Albstädter wohnt in unmittelbarer Nähe zur Bahntrasse und musste jüngst mitansehen, wie die Gleise vor seiner Haustür von Gehölz befreit wurden. Er spricht von „umfangreichen Rodungsarbeiten“, die vergangene Woche entlang der seit Jahren stillgelegten Bahnstrecke stattgefunden haben.​

Was ihm besonders sauer aufstößt: Aus seiner Sicht sei dieser massive Eingriff in die Natur vor Abschluss einer Umweltverträglichkeitsprüfung, eine artenschutzrechtlichen Prüfung oder einem abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren für das Projekt Reaktivierung der Talgangbahn erfolgt.

Naturverbundener Truchtelfinger

Er sieht daher einen Verfahrensbruch, ja einen Formfehler, „der das Gesamtprojekt gefährden könnte“. Die rechtlich korrekte Reihenfolge sei stattdessen: Erst prüfen, dann entscheiden, dann eingreifen. Er gibt zu bedenken: „Wenn das Projekt Reaktivierung der Talgangbahn noch platzt, dann ist der nun angerichtete Schaden irreversibel.“ Daher fordere er von Stadt und Gemeinderat eine transparente Aufklärung des Vorgehens, um gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

Der naturverbundene Truchtelfinger weist darauf hin, dass mit jüngsten Arbeiten an den Gleisen keine Brachfläche, sondern ein über Jahrzehnte entstandener Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten zerstört worden sei. Vögel hätten dort ihre Brutstätte gehabt, die dort lebenden Steinmarder habe er nachts schreien gehört. Er betont daher: „Natur- und Umweltschutz dürfen nicht als lästige Formalie behandelt werden, sondern müssen Grundlage verantwortungsvoller Planung sein.“ Der Anwohner, der dem Projekt grundsätzlich kritisch gegenübersteht, wundert sich darüber hinaus, dass die Gehölzarbeiten nicht den NABU-Kreis- oder gar Landesverband auf den Plan gerufen hätten.

Bis nach Onstmettingen

Verantwortlich für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb der Talgangbahn ist die SWEG Schienenwege GmbH (SSW), eine Tochter der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH (SWEG). Sie wurde von der Stadt Albstadt, dem Zollernalbkreis, dem Landesverkehrsministerium und dem Zweckverband Regionalstadtbahn 2024 vertraglich beauftragt. Die SSW hat daher auch die jüngsten Gehölzarbeiten an den Bahngleisen, die längst nicht nur in Truchtelfingen, sondern abschnittsweise bis nach Onstmettingen durchgeführt wurden, zu verantworten.

Was sagt die SSW zu den Vorwürfen des Anliegers? Pressesprecher Christoph Meichsner betont zunächst, dass aus Sicht der SSW „sachlich und fachlich korrekt“ im Zusammenhang mit den aktuellen Arbeiten auf der Talgangbahn von „Vegetationsarbeiten und Pflegemaßnahmen“ gesprochen beziehungsweise geschrieben werden sollte. Der Begriff „Rodungsarbeiten“ sei eine fachlich falsche Bezeichnung für das, was dort aktuell geschehe.

Und welchem Zweck dienen die „Vegetationsarbeiten“? Auf diese Frage antwortet Meichsner: „Der aktuelle Vegetationsrückschnitt ist Voraussetzung für die Vermessungsarbeiten, die im Planungsverlauf zur Reaktivierung der Talgangbahn nötig sind.“ So könnten beispielsweise die Grundstücksgrenzen entlang der bisher ungepflegten Talgangbahnstrecke festgestellt werden.

Meichsner verteidigt Pflegemaßnahme

Weiter verteidigt Meichsner die Pflegemaßnahme damit, dass keine Gehölze entfernt, sondern nur auf den Stock zurückgeschnitten würden. „Diese zweiphasigen Pflegearbeiten erfolgen eng in behördlicher Abstimmung und sind genehmigungsfrei.“ Dazu sei mittels unabhängigen Umweltgutachten festgestellt worden, dass keine Lebensräume von geschützten Arten durch den Rückschnitt betroffen sei. „Wie bei Gartenarbeiten im privaten Umfeld berücksichtigen wir für unseren Rückschnitt die Brutzeiten zum Vogelschutz und die Zeiten zur Jungtieraufzucht vieler anderer Tierarten“, heißt es weiter.

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit der jüngsten Arbeiten habe die SWEG Schienenwege GmbH zusätzlich einen Umweltdienstleister beauftragt, der die Rückschnittarbeiten entlang der Talgangbahn schon im vergangenen Winter artenschutzrechtlich begleitet habe und auch in diesem Winter die Arbeiten unterstütze.

Fest steht: Die Umgebung der Bahngleise gestaltet sich nun an einigen Stellen ungewohnt luftig. Die Gehölze wurden am Donnerstag zumindest vielerorts in Truchtelfingen abtransportiert.

Planungsprozess Talgangbahn

Der Zeitplan

für die Reaktivierung der Talgangbahn sieht bis zum Jahr 2027 vor, die Pläne für die künftige Bahnverbindung zwischen Ebingen und Onstmettingen detailliert auszuarbeiten. Bis dahin, so SSW-Sprecher Meichsner, werde unter anderem das begonnene Bohrprogramm fortgesetzt, in wessen Rahmen jüngst eine Gasleitung in Ebingen beschädigt wurde.

Ziel ist es

, mit den Bohrungen Informationen über den Baugrund an Bauwerken wie Eisenbahnbrücken zu erhalten. Gegebenenfalls werden weitere Fachgutachten im Rahmen der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens notwendig. Auch eine erneute Beteiligung der Bürger ist vorgesehen.

Läuft alles nach Plan

, soll das Planfeststellungsverfahren 2027 angestoßen werden. Sprich: Die in den vorangegangenen Schritten entstandenen Pläne werden zur Prüfung und Genehmigung beim Regierungspräsidium Tübingen eingereicht. Wird der Planfeststellungsbeschluss gefasst, erlangt die SSW Baurecht. Nach wie vor spaltet das Projekt Talgangbahn Befürworter und Gegner in Albstadt.