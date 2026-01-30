Talgangbahn in Albstadt: Gehölzarbeiten sorgen für Kritik

An den jüngsten Gehölzarbeiten entlang der Trasse der Talgangbahn äußert ein Anwohner wegen angeblich fehlender Umweltprüfungen Kritik. Die SWEG widerspricht.
Ein Truchtelfinger, der sich bei unserer Redaktion gemeldet hat, ist aufgebracht. Der Albstädter wohnt in unmittelbarer Nähe zur Bahntrasse und musste jüngst mitansehen, wie die Gleise vor seiner Haustür von Gehölz befreit wurden. Er spricht von „umfangreichen Rodungsarbeiten“, die vergangene Woche entlang der seit Jahren stillgelegten Bahnstrecke stattgefunden haben.