1 Eine beredter Anwalt der Reaktivierung der Talgangbahn: Gabriel Garreis vom Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Foto: Eyrich

Ob die Talgangbahn reaktiviert wird oder nicht, entscheidet der Gemeinderat im Juli. Zuvor sollen die Bürger informiert und angehört werden – die Termine stehen und wurden am Donnerstagabend im Gemeinderat abgesegnet.















Link kopiert

Albstadt - Das Bürgerbeteiligungskonzept, das Lena Hönes und Gabriel Garreis vom Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb in der Ratssitzung vorstellten, sieht vier vor: Am Donnerstag, 27. April, findet ein Informationsworkshop mit dem suggestiven Titel "Lust auf die Talgangbahn" statt, in dem die Albstädter – jeder, der will, darf mittun – sich einerseits sachkundig machen, andererseits Fragen, Erwartungen und auch Bedenken formulieren können. Auch auswärtige Besucher werden erwartet, Vertreter von Gemeinden, die bereits ihre Erfahrungen mit der Reaktivierung von Bahnstrecken gemacht haben und darüber berichten können.

"Durchrutschwege" und "Schleppkurven"

Am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. Mai, steht jeweils eine Streckenbegehung an, die erste mit den Stationen Gymnasium Ebingen und Truchtelfinger Bahnhof, die zweite auf den Bahnhöfen in Onstmettingen und Tailfingen. Die Ortstermine dürften vor allem für diejenigen von Interesse sein, die sich für "Durchrutschwege" und "Schleppkurven" sowie die Sicherheitsabstände am Bahnübergang interessieren. Planer Matthias Laug von der DB Engineering & Consulting GmbH erläuterte dem Gemeinderäten im Schnelldurchgang, welche Probleme zu beachten sind: Wie müssen Kreuzungen aussehen, damit der Begegnungsverkehr mit einem Sattelschlepper nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt – nämlich wenn der Zug kommt – einen Übergang blockiert? Wie lang sollte ein Bahnsteig sein? – Antwort: 120 Meter, mit der Option, auf 140 Meter auszubauen. Soll die provisorische Ebinger Endstation der Talgangbahn nördlich oder südlich der Poststraße liegen? Und wie kann in Ebingen das Gleis, das dem Ausbau der Bogenstraße zum Opfer fiel, wiederhergestellt werden, ohne die Verkehrsführung auf den Kopf zu stellen? Die Meinung der Einheimischen ist, wie Gabriel Garreis versicherte, hier durchaus gefragt – und ihr Insiderwissen ebenfalls. "In Nehren wurden wir auf eine zugeschüttete Unterführung im Bahndamm hingewiesen, die die Statik grundlegend veränderte – in den Plänen tauchte sie gar nicht auf."

Wie wäre es mit E-Scootern?

Ein weiterer Workshop folgt am Dienstag, 24. Mai; er ist mit dem Titel "So kommen die Menschen zur Bahn" überschrieben und dem Thema Anschlussmobilität gewidmet. Sind E-Scooter eine Option für Albstadt? – diese und andere Fragen sollen bei diesem vierten und vorläufig letzten Termin zur Sprache kommen. Danach wird der Gemeinderat debattieren, im Juni nichtöffentlich, am Donnerstag, 21. Juli, dann öffentlich. Und mit seinem Beschluss die entscheidende Weiche stellen, um im Bild zu bleiben.

Wie diese Entscheidung aussieht, kann man jetzt noch nicht wissen – aber der Zug scheint in eine bestimmte Richtung zu fahren: Außer WSA, deren Skepsis Thilo Frizenschaf zu Protokoll gab, ließen alle anderen Fraktionen und diesmal auch die Stadtverwaltung durchblicken, dass sie unter den gegebenen Umständen für die Reaktivierung sind: Die Chance, sich die Instandsetzung der Strecke zu 100 Prozent von Bund, Land und Kreis bezahlen zu lassen und dann auch noch die Finanzierung des Betriebs ans Land zu delegieren, komme nie wieder! SPD-Stadtrat Martin Frohme fragte vorsichtshalber nach, ob die Offerte aus Stuttgart nicht befristet sei, doch Gabriel Garreis verneinte: Von einem Zeitlimit sei nie die Rede gewesen – wenn die 8,2 Streckenkilometer der Talgangbahn unter den ersten 100 im Land sein, die demnächst reaktiviert würden, dann zahle Stuttgart den Betrieb "nach Landesstandard", und zwar ohne zeitliche Einschränkung.

Etwas Wasser ist im Wein

Das Wasser im Wein: Landesstandard ist theoretisch der Ein-Stunden-Takt; die Busse im Talgang fahren jedoch halbstündig. Wenn die Albstädter diesen Standard aufrecht erhalten wollen – natürlich wollen sie – , dann müssten sie wohl die Differenz bezahlen. Doch vielleicht wird auch diese Suppe nicht so heiß gegessen wie gekocht: Im Ostalbkreis, so Garreis, habe man sich seines Wissens darauf verständigt, dass das Land zusätzlich zwei Drittel der Mehrkosten übernehme. Möglich, dass die Frage am 21. Juli noch ungeklärt sein wird – im Übrigen aber, versprach Garreis, spreche alles dafür, dass man bis dahin belastbare Angaben zur Kostenverteilung und ein Ergebnis der aktualisierten standartisierten Bewertung des Projekts RegioStadtbahn samt Nutzen-Kosten-Index vorlegen könne. Die Gemeinderäte vernahmen es gerne – nichts wäre ihnen in dieser Sache unangenehmer als Blindflug.