Talgangbahn Albstadt: „Wenn’s an der DB hängt, haben wir ein Problem“

Seinen etatmäßigen Sachstandsbericht zur Talgangbahn hat Panagiotis Ouzounidis, Projektleiter der SWEG Schienenwege GmbH, im Albstädter Gemeinderat erstattet.
Während Albstadts öffentliche Debatte über Sinn und Unsinn einer Reaktivierung der Talgangbahn auf mal kleiner, mal größerer Flamme weiterköchelt, kommt die SWEG Schienenwege GmbH mit ihrer Arbeit Schritt für Schritt voran. Die Sonderbegutachtung der Ingenieurbauwerke hat stattgefunden; es steht fest, dass nur die konstruktiven Bauteile der alten Talgangbahn saniert, die sogenannten „liegenden“, also die Schienen, hingegen komplett entfernt und erneuert werden sollen.