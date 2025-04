Talgangbahn Albstadt: „Ein bisschen albern mutet die Aussage von Boris Palmer an“

Verkaufsoffener Sonntag in Albstadt Angrillen und Angebot schlagen der Kälte ein Schnippchen

Am Nachmittag kamen sie dann doch: Am verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt haben die Besucher zunächst etwas gezögert – wegen der Kälte. Doch dann zog die Angebotsfülle.