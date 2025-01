An der 8,2 Kilometer langen Trasse der Talgangbahn werden in den nächsten anderthalb Monaten die Landschaftsgärtner Gräser, Sträucher und Gehölze im und um den Gleisbereich zurückschneiden. Der Grund: Die Strecke soll anschließend zum Zwecke der Wiederinstandsetzungsplanung vermessen werden.

Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 16. Januar, und sollen bis Ende Februar 2025 abgeschlossen sein. Mit dem Rückschnitt betraut sind neben Mitarbeitern der SWEG die Firmen Leonhard Weiss und Timberman. Die auf den Gleisen gewachsenen Gras- und Krautschicht wird auf der gesamten Strecke maschinell entfernt; größere Sträucher und Gehölze werden zwischen dem Bahnhof Ebingen und der Tailfinger Ortsmitte von Hand, zwischen der Ortsmitte Tailfingen und dem Bahnhof Onstmettingen dagegen maschinell zurückgeschnitten. Die Arbeiten finden ausschließlich tagsüber statt; mit einer erhöhten Lärmbelästigung muss gerechnet werden. Beeinträchtigungen des Fuß- oder Straßenverkehrs sind laut Angaben des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb nicht zu erwarten. Dieser hat die Anwohner schriftlich über die Arbeiten in Kenntnis gesetzt; er bittet sie, die von den Arbeiten betroffenen Streckenbereiche im Interesse ihrer eigenen Sicherheit nicht zu betreten, so lange die Gärtner am Werk sind.

Lesen Sie auch

SWEG führt Regie

Die Rückschnittmaßnahmen erfolgen mit Zustimmung der zuständigen Ämter und Behörden im Auftrag der SWEG Schienenwege GmbH, die der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, der Landkreis und die Stadt Albstadt mit den weiteren Schritten für Planung und Bau der Talgangbahn betraut haben.