Talentwerkstatt 45 in Rottweil: Musikalische Reise durch die Welt der Oper und des Musicals begeistert

Das Benefizkonzert „Klangwelten“ der Talentwerkstatt 43 sorgt in der Pulverfabrik nicht nur für volles Haus, sondern zeigt einmal mehr das hochprofessionelle Niveau des Ensembles.

Zu einer rasanten musikalischen Reise durch die Welt der Oper- und des Musicals hatte die Musikakademie der Talentwerkstatt43 am Wochenende in die Pulverfabrik eingeladen. Die Akteure spielten zwei Mal vor vollem Haus und zudem für den guten Zweck, denn der Reinerlös des Benefizkonzerts „Klangwelten“ kommt der Nachsorgeklinik in Tannheim zugute. Die Akteure warteten einmal mehr mit einem wahren Feuerwerk für alle Sinne auf und verwandelten die Kathedrale der Pulverfabrik in ein buntes Musiktheater.

Start mit Mozarts Zauberflöte Der Abend startete fulminant mit Mozarts „Zauberflöte“, bei der gleich zu Beginn deutlich wurde, dass die Musikakademie ein wahres Generationenprojekt ist. Schon die Kleinsten – gerade mal so auf eigenen Füßchen unterwegs – spielten die niedlichen kleinen Papagenos und Papagenas.

Mit „The Girl in 14G“ von Jeanine Tesori beeindruckte Janina Ruh das Publikum, indem sie in gleich zwei Rollen schlüpfte, in die einer Opernsängerin und einer Mitbewohnerin im Haus. In rasantem Tempo wechselte sie nicht nur die Rollen, sondern auch die bekannten Arien.

Jede Menge Gefühl und Emotion gab es in Donizettis „L’elisier d’amore“, bei dem Kathrin Teuchert und Gerald Baumann mit ihren Soli begeisterten. Nach dem gruseligen Hexenchor aus Verdis Macbeth ging die musikalische Reise weiter ins spanische Sevilla zu Bizets „Carmen“, grandios gesungen von Alexandra Patzelt. Nach dem wunderbaren „Marche et Choeur“ war Pause, bevor die Reise in die Welt des Musicals weiterging.

Dass das Leben mit der richtigen Portion Glitzer gar nicht so schlimm ist, besang Silvia Huber in „Glitter to be gay“ von Leonard Bernstein, bevor Kristina Zimmermann als „Primadonna“ aus dem Musical „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber in das Pariser Opernhaus Garnier entführte. Mit „Think of me“ sorgten Kathrin Teuchert und Alexander Gambin für Gänsehautmomente und mit „Mascerade“ zeigten die Akteure, dass sie nicht nur brillant singen, sondern zugleich auch die von Jochen Hermann und Janina Ruh ausgeklügelten Choreografien hervorragend umsetzen können.

Fasizinierendes Solo

Luisa Mozejko faszinierte das Publikum mit ihrem Solo „Castle on a cloud“ aus „Les Misérables“ von Claude-Michel Schönberg. Und auch die Kinderszenen aus „Mathilda“ zeigten einmal mehr die Professionalität, auch schon der jüngsten Akteure auf. Denn durch das gesamte Konzert wurde in den verschiedensten Sprachen gesungen: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Und man konnte nahezu den Eindruck gewinnen, all diese Sprachen seien die Muttersprache der kleinen Sängerinnen und Sänger. Mit „When you`re an Addams“ verabschiedeten sich die Sängerinnen und Sänger schließlich nach gut zweieinhalb Stunden purem Musikgenuss, aber nicht ohne bereits jetzt für die Musicalgala zu werben, die am 8. März Premiere feiert und noch viel mehr Musicalgenuss verspricht. Karten dafür gibt es über reservix.de

Pompös und professionell

Die Musikakademie der Talentwerkstatt43 unter der künstlerischen Leitung von Birgit Wagner-Ruh, Janina Ruh und Jochen Hermann ist für ihre pompösen, farben- und kostümgewaltigen Produktionen, gepaart mit professionellem Gesang, und beeindruckenden Choreografien bekannt und beliebt, und hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung aufgezeigt. Man darf sich also schon jetzt auf das neue Projekt freuen.