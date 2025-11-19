Talentwerkstatt 45 in Rottweil: Musikalische Reise durch die Welt der Oper und des Musicals begeistert

Das Benefizkonzert „Klangwelten“ der Talentwerkstatt 43 sorgt in der Pulverfabrik nicht nur für volles Haus, sondern zeigt einmal mehr das hochprofessionelle Niveau des Ensembles.
Zu einer rasanten musikalischen Reise durch die Welt der Oper- und des Musicals hatte die Musikakademie der Talentwerkstatt43 am Wochenende in die Pulverfabrik eingeladen. Die Akteure spielten zwei Mal vor vollem Haus und zudem für den guten Zweck, denn der Reinerlös des Benefizkonzerts „Klangwelten“ kommt der Nachsorgeklinik in Tannheim zugute. Die Akteure warteten einmal mehr mit einem wahren Feuerwerk für alle Sinne auf und verwandelten die Kathedrale der Pulverfabrik in ein buntes Musiktheater.