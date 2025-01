Bei der Musikakademie der „Talentwerkstatt 43“ herrscht Hochbetrieb. Gut 50 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Birgit Wagner-Ruh, Janina Ruh, Jochen Hermann und Axel Zimmermann proben für die große Musical-Gala, die am Samstag, 18. Januar, ab 18 Uhr im Festsaal der Gymnasien in Rottweil Premiere feiert.

Bis dahin gibt es noch eine ganze Menge zu tun, denn es geht nicht nur darum, das Publikum mit Songs aus „Frozen“, „Les miserables“, „König der Löwen“, „Mary Poppins“, „Der geheime Garten“ und anderen Musicals zu begeistern. Für die richtige Atmosphäre bedarf es toller Kostüme und einer interessanten Kulisse.

„Die ganzen Kostüme für die verschiedenen Jahrhunderte und Epochen zusammenzubekommen, ist eine Herausforderung“, sagt Birgit Wagner-Ruh. 200 Kostüme mussten für die einzelnen Szenen und Darsteller angeschafft werden. Und auch das Bühnenbild wartet mit Besonderheiten auf. Die Blackbox erlaubt Projektionen und macht sogar Schneefall auf der Bühne möglich.

Gesungen werden die Musicalhighlights in Originalsprache. Doch das scheint für die Sänger des Generationenchores kein Problem zu sein. Sogar Altnorwegisch kommt vor. Begleitet werden die Akteure von einer Live-Band. Die Arrangements stammen aus der Feder von Mathias Weibrich und Hauke Renken.

„Solch eine Vielfalt hatten wir noch nie“, freut sich Janina Ruh bereits auf die Premiere, die zugleich die letzte Aufführung der Talentwerkstatt im Festsaal vor der Renovierung sein wird.

Einmal mehr ist die Musical-Gala eine Aufführung für die ganze Familie. Zweieinhalb Stunden Musical-Genuss pur erwartet die Besucher.

Aufführungen sind am Samstag, 18. Januar, ab 18 Uhr, am Sonntag, 19., und am Samstag, 25. Januar, jeweils ab 14 und ab 18 Uhr sowie am Sonntag, 26. Januar, ab 14 Uhr. Karten gibt es unter www.reservix.de und in Rottweil in der Buchhandlung Klein.