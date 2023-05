1 Freundschaft spielt im Vereinsleben eine ebenso große Rolle wie sportliche Ambitionen, sagt TV-Sulz-Sprecherin Martina Maier. Foto: Günther

Breitensport wird beim TV Sulz ganz groß geschrieben. Der Verein bringt aber vor allem in der Leichtathletik immer wieder herausragende Spitzensportler hervor. Wie passt das eigentlich zusammen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vielleicht ist die Geschichte von Martina Maier, der Vorstandssprecherin des TV Sulz, exemplarisch. Sie kam mit 14 Jahren zum TV, um dort Handball zu spielen – doch ihre sportliche Karriere war nach zwei Jahren wegen einer Knieverletzung vorbei. „Danach“, bekennt Maier, „war ich nur noch Fan.“ Aber es gab eben noch weitere Gründe, dem Verein treu zu bleiben. „Ich habe hier sehr gute und tiefe Freundschaften geschlossen“, sagt Martina Maier. Sie erinnert sich noch gut an die Freizeiten des Vereins, an denen sie selbst als Jugendliche teilgenommen hat und wundert sich im Nachhinein über die Engelsgeduld der Betreuerinnen: „Kaum zu fassen, was die sich angetan haben mit uns.“