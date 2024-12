1 Hanna Ronecker (in der Mitte) bekam ein Stipendium für ihren Broadway-Auftritt. Foto: Europa-Park

Die Zehnjährige aus Denzlingen stellte ihr Können erst in Rust unter Beweis und trat nun in den USA auf.









Hanna Ronecker, zehn Jahre alt, aus Denzlingen hat beim „Broadway-Dreams-Camp“ der „Talent-Academy“ im Sommer für ihre außergewöhnliche künstlerische Leistung das Stipendium von „Broadway-Dreams“ erhalten. Jetzt durfte sie in den United Palace of Cultural Arts in New York an einer Show mitwirken, berichtet der Europa-Park in einer Pressemitteilung.