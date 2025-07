Talentschmiede Bezirksliga: Elf eigene A-Junioren stoßen zum VfL Nagold II

1 Michael Steger ist Trainer der zweiten Mannschaft des VfL Nagold. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer Der VfL Nagold II will den Klassenerhalt in der neuen Saison deutlich früher unter Dach und Fach bringen.







Schon bei der Saisonverbereitung der Landesliga-Mannschaft des VfL Nagold fällt auf, dass einige Testspielgegner aus dem Kreis Böblingen kommen. Die zweite Mannschaft setzt dem allerdings die Krone auf, denn abgesehen von der Partie zu Hause gegen den VfL Stammheim (30. Juli, 19 Uhr) testet sie ausschließlich gegen Teams aus dem Nachbarkreis, mit dem der Kreis Calw bis vergangenes Jahr einen gemeinsamen Fußballbezirk gebildet hat. Konkret spielt der VfL Nagold II am 19. Juli (14 Uhr) beim SV Deckenpfronn, am 22. Juli (19.30 Uhr) gegen den SV Rohrau, am 2. August (14 Uhr) gegen den TV Darmsheim, am 9. August (14.30 Uhr) beim VfL Oberjettingen und am 13. August (19 Uhr) beim SV Oberjesingen.