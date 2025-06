Das Sinfonieorchester der Musikschule Schramberg begeisterte die Zuhörer beim Konzert in der Schramberger Stadtkirche.

Mit einem beeindruckenden Konzertabend unter dem Motto „Ganz Mozart“ hat das Sinfonieorchester der Musikschule Schramberg das Publikum in der evangelischen Stadtkirche begeistert.

Unter der musikalischen Leitung von Meinrad Löffler widmete sich das Ensemble ganz dem Werk des großen Wiener Klassikers Wolfgang Amadeus Mozart.

Im Zentrum des Programms stand die weltberühmte Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, deren markantes Eingangsmotiv bereits im ersten Satz für gespannte Aufmerksamkeit sorgte.

Mit klanglicher Finesse und großer Ausdruckskraft ließ das Orchester die melancholische Tiefe dieses Meisterwerks spürbar werden – ein bewegender Auftakt ohne Pauken und Trompeten, dafür mit viel emotionaler Dichte.

Klavierkonzert in A-Dur

Ein besonderes Highlight des Abends bildete der zweite Programmpunkt: Statt des zweiten Satzes der Sinfonie führte das Orchester gemeinsam mit der jungen Solistin Amelie Gaus in das Klavierkonzert in A-Dur ein, genauer gesagt in dessen ausdrucksstarken Adagio-Satz. Die ungewöhnliche Wahl der Tonart fis-Moll verlieh dem Satz eine besondere, fast klagende Atmosphäre.

Gaus überzeugte am Flügel mit technischer Brillanz und tiefem musikalischem Gespür. Ihr nuancenreiches Spiel und die feinfühlige Begleitung des Orchesters verschmolzen zu einem berührenden Gesamterlebnis.

Wilde Tuttipassagen

Nach den letzten sanften Akkorden des Klavierkonzerts fand das Orchester mit sicherem Gespür zurück zur Sinfonie: Der beschwingte dritte Satz leitete nahtlos in das lebhafte Finale über. In den wilden Tuttipassagen des letzten Satzes zeigte das Orchester nochmals seine ganze Virtuosität. Der melancholisch-dramatische Charakter des Werkes wurde hier eindrucksvoll verdichtet – eine bezwingende Interpretation voller Dynamik und musikalischer Tiefe.

Das Publikum in der voll besetzten Stadtkirche dankte dem Sinfonieorchester der Musikschule Schramberg für diese mitreißende Darbietung mit lang anhaltendem Applaus für das gelungene Konzert.