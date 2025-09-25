Talent-Wettbewerb: Berliner Dance-Team verpasst Sieg bei America’s Got Talent

Beim Finale von «America's Got Talent» war ein Dance-Team aus Berlin unter den zehn Finalisten. Das hatte zuvor noch kein deutsches Tanz-Ensemble geschafft. Doch am Ende siegte eine US-Sängerin.
Los Angeles - Mit dem Ensemble "Team Recycled" von der Berliner Flying Steps Academy hatte es zum ersten Mal eine deutsche Tanz-Gruppe in das Finale von "America’s Got Talent" geschafft - zum Sieg hat es aber nicht gereicht. Die über 40 Tänzer und Tänzerinnen von Deutschlands größter urbanen Tanzschule gehörten zu den zehn Finalisten bei der US-amerikanischen Talentshow.