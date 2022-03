1 Thomas Kastanaras erhält einen Profivertrag beim VfB Stuttgart. Foto: imago images/Martin Hoffmann

Der VfB Stuttgart verlängert den Vertrag mit seinem aktuell treffsichersten Angreifer im Akademiebereich. Ab Sommer soll der griechische Juniorennationalspieler bei den Profis im Kader sein.















Stuttgart - Es ist offiziell: Thomas Kastanaras erhält einen Profivertrag beim VfB Stuttgart. Was unsere Redaktion zuletzt mehrfach berichtete, wurde nun in die Tat umgesetzt. Schon länger wurde verhandelt, seit rund drei Wochen hatte der Angreifer einen unterschriftsreifen Lizenzspielervertrag vorliegen – jetzt hat er seine Unterschrift unter das Papier gesetzt.

Der 18-Jährige, der im Stuttgarter Süden wohnt und bei TB Untertürkheim und dem FSV Waiblingen seine ersten fußballerischen Schritte unternommen hatte, unterschreibt demnach für drei Jahre bis 30. Juni 2025. Thomas Kastanaras wird vorerst weiter bei der VfB-U19 bleiben. Der Stürmer will unbedingt Titel mit seinen Altersgenossen gewinnen. Noch hat das Team von Trainer Nico Willig alle Chancen auf Meisterschaft und DFB-Pokal. „Mit Thomas binden wir ein echtes VfB-Eigengewächs langfristig an uns. Seine Entwicklung zeigt, wie gut in unserem Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet wird“, sagt VfB-Sportchef Sven Mislintat.

Thomas Kastanaras sagt: „Ich freue mich sehr, dass mein Weg beim VfB weiter geht. Ich bin seit der U9 Cannstatter, Stuttgart ist meine Heimatstadt und der VfB ist mein Herzensverein. Es war immer mein Traum, hier zu spielen und den Schritt zu den Profis zu schaffen. Dass dieser Traum jetzt wahr wird, ist für mich ein großes Privileg und ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Wer mich kennt weiß, dass ich alles geben werde, um den VfB bei der Umsetzung der sportlichen Ziele zu unterstützen.“Ab diesem Sommer wird Kastanaras dann vollwertiges Mitglied bei den VfB-Profis sein. Möglich ist auch, dass er bereits in der kommenden Länderspielpause Ende März erneut bei Pellegrino Matarazzo im Profikader trainieren wird.