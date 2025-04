Talent aus VS: Schwenninger Azubi erobert die Barber-Bühne Europas

Rossmann-Pläne in Schwenningen Autohaus NeckarCars zwischen Hoffen und Bangen

Eigentlich sollte der Gebäudekomplex in der Villinger Straße 102, in dem auch das Autohaus NeckarCars beheimatet ist, einem neuen Wohn- und Geschäftshaus mit Drogeriemarkt weichen. Doch diese Pläne verzögern sich. Gibt es also eine Zukunft für das Autohaus am bisherigen Standort?