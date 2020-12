Talent aus Schömberg Zehnjähriger macht Karriere im Eishockey

Über ein Zeitfenster von gut 20 Jahren wurden die Spiele des ESC Bad Liebenzell von 500 bis 1500 Zuschauern verfolgt. Seine Glanzzeiten erlebte der Eishockeysport in der Kurstadt unter dem Namen "Black Panthers" und später "Black Hawks".

Wie so vieles ist das heute alles Geschichte. Einige "Ehemalige" wie Timo Zimmermann, Kevin Zilla, Andreas Hamberger oder Mirko Paulus halten als Hobbyspieler im EC Outlaws Team den Eishockey Sport noch am Leben, aktiven Spielbetrieb gibt es keinen mehr.

Den hat Lean Schmid bis zum Lockdown beim DEL (Deutsche Eishockey-Liga)-Ligisten Schwenninger "Wild Wings" erlebt. Im Alter von sieben Jahren hatte er den schnellen Teamsport auf dem Eis im Polarion ausgeübt. Zuerst als Feldspieler, dann für ein Jahr im Tor des ESC Bad Liebenzell. Da ist er dem Schwenninger Torwarttrainer Lukas Smolka aufgefallen, der ihn in die U 9 des Bundesligisten holte. Ab da wurde aus dem Hobby Sport. Drei bis vier Mal geht es pro Wochen die rund 120 Kilometer einfach nach Schwenningen. Es folgten Turniere im In- und Ausland. 2020 kam dann mit der Qualifikation zur DEL U 11 Cup (inoffizielle Deutsche Meisterschaft der U 11) der erste nationale Höhepunkt in der jungen Laufbahn des Bie­selsbergers. Und dessen Entwicklung geht weiter. Inzwischen steht der zehnjährige gelegentlich auch bei der U 13 im Tor und da kommen die Pucks schon mit ordentlich "Schmackes" auf den 1,83 mal 1,22 Meter messenden Kasten.

Beweglichkeit und Reflexe notwendig

Helm mit Kinnschutz, Brust- und Fußschoner, Kelle plus Fanghandschuh, die Tasche von Lean Schmid ist so groß, dass ein gleichalteriger Jugendlicher, der (nur) Fußball spielt, darin bequem Platz finden würde. Ohnehin lassen sich die Anforderungen von Eishockey- und Fußballtorhüter nicht vergleichen. Bekommt ein Fußballer in den 90 Minuten nur einige Bälle auf seinen Kasten, steht man auf dem Eis kontinuierlich unter Hochspannung. Die schnelle Abfolge der Spielszenen erfordert höchste Konzentration. "Als Torhüter musst du ständig die möglichen Schusswinkel im Auge behalten", weiß Lean Schmid. Eine Ecke "zumachen", die andere – die mit der Fanghand oder dem Beinschoner – per Spagat dem angreifenden Stürmer aufzwingen, das ist die Kunst beim Eishockey. Wer erfolgreich sein will, braucht eine Mischung aus höchster Beweglichkeit, gutem Auge und überdurchschnittlichen Reflexen. Plus einem Schuss "Härte", denn Eishockey ist keine Sportart der weichen Gangart. Auch wenn die Torhüter in ihrem kleinen Kreis durch die Schiedsrichter einigermaßen geschützt werden, verhindert das nicht, dass sie oft im Minutentakt im "Getümmel" stehen. Da fällt einiges an, plus dem ein oder anderen blauen Flecken, hervorgerufen durch die "Bekanntschaften" mit Kufen, Schläger oder der harten Vollgummischeibe (Pucks).

Da sind dann nicht nur Ehrgeiz und Durchhaltevermögen gefordert, es bedarf auch der Unterstützung durch die Trainer und im Falle von Lean Schmid, des Vaters. Angelehnt an den Song von Wencke Myhre – "Er steht im Tor und ich dahinter" – stärkt der Papa dem Sohnemann nicht nur den Rücken, er leistet auch den gesamten Aufwand im Umfeld. "Wenn ich mit Lean in Schwenningen bin, helfe ich als Assistenztrainer bei der U 11 auch noch mit", erklärte Bernd Schmid. Der selbstständige Kfz-Sachverständige hat neben seiner langjährigen Erfahrung auch den DEB-Trainerschein und weiß, wie der Hase in der Szene läuft.

Großer Konkurrenzdruck

Bei einem Erstligisten ist das jedoch noch einmal anders. Der SERC bietet aktuell die Voraussetzungen, von Laufschule, U 9, U 11, U 13, U 15, U 17 bis Wild Wings Future U 20 den gesamten sportlichen Weg nach oben zu bestreiten. Allerdings auch "garniert" mit einem Konkurrenzdruck aus mehr als 200 Jugendlichen. Und die stellen sich zum größten Teil aus Spielern von Vereinen aus dem Umfeld zusammen, die, ambitioniert und unterstützt von den Eltern, eine hochwertige Ausbildung genießen wollen. Aus denen hat sich für den zehnjährigen inzwischen ein zweifacher Freundeskreis entwickelt. Einmal im – zugegeben weit entfernten Kreis der Teamkollegen – zum anderen in der Region aus der Schule und dem privaten Umfeld in Bieselsberg. Das verfolgt die Entwicklung natürlich mit einigem Erstaunen, denn Eishockey-Torhüter ist sicherlich für die meisten eine Rarität. Und dass man in dem Alter sportlich statt im nördlichen Schwarzwald bei Turnieren im Montafon (Österreich), in Kaufbeuren, Augsburg oder Bülach (Schweiz) unterwegs ist, ist auch nicht selbstverständlich.

Ab der U 13 nimmt der SERC-Nachwuchs Abschied von der Turnierform und wechselt in den Spielbetrieb der EBW (Eissportverband Baden-Württemberg)-Liga. Der nächste Sprung steht dann mit den Spielen in der Schüler Bundesliga-Division für 15- bis 17-Jährige an. Ein großes Ziel, aber auch eine große Herausforderung.

Bei der Hochzeit von Ex-ESC-Stürmer Mirko Paulus traf der kleine Lean im Spalier vor dem Bürgerzentrum schon mal auf einen ganz "Großen" der Eishockey Zunft. Sascha Goc, Ex-Profi, Nationalspieler und Teilnehmer an vier Weltmeisterschaften und einer Olympiade, ließ sich mit Lean Schmid und dessen Vater Bernd ablichten. Der Stammheimer freute sich nicht nur über den Umstand, dass sich der Bie­selsberger zu diesem außergewöhnlichen Schritt entschlossen hat, er will dessen Entwicklung auch weiter aufmerksam verfolgen.