Mit einem Vortrag von Unternehmerin Karo Kauer hat die Talent Academy am Wochenende ihren fünften Bereich, Mindset, offiziell eröffnet.

Im großen Event- und Workshop-Raum der Talent Academy sollen ab ab sofort regelmäßig Vorträge und Coachings stattfinden. Gründerin und Leiterin Katja Mack ist es dabei besonders wichtig, dass die Vorträge eine Inspirationsplattform bieten und den Teilnehmenden neue Impulse für ihre Ziele geben, erklärt der Europa-Park.

Die Baden-Württembergerin Karo Kauer hielt den ersten Mindset-Vortrag. „Sie zählt nicht nur zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands, sondern hat auch ihr eigenes Modelabel, eine Konsultingfirma und ein eigenes Café“, erklärt der Europa-Park seine Redner-Wahl.

Lesen Sie auch

Vor rund 50 Teilnehmenden berichtete sie über ihren Erfolgsweg und beantwortete im Anschluss zahlreiche Fragen.

Karo Kauer berichtete über ihren beeindruckenden Erfolgsweg. Foto: Europa-Park

Alle Einnahmen der Veranstaltung spendet die Talent Academy an die Talent Foundation, die sich finanziell dafür einsetzt, dass die Mitglieder der Talent Academy an besonderen Ereignissen wie Wettkämpfen und Events oder am Kursalltag teilnehmen können.