Tal X in Freudenstadt: Warum auch in diesem Jahr bis zum 23. Mai alles fertig sein muss

Bei den neuen Forbachgärten im Christophstal tut sich was: Der Pavillon der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg zog dieser Tage dorthin um – mit Tieflader und Schwerlastkran.
Das war ein Hausbau in rekordverdächtiger Zeit. Wenige Minuten nach Ankunft des Tiefladers, auf dem das Gebäude in zwei Teilen transportiert wurde, stand das erste Element schon auf dem neuen Fundament. „Kein Problem, wenn man das jeden Tag macht“, wird der Fahrer des Autokrans in einer Mitteilung der Stadt zitiert. 90 Tonnen wuchtet das Spezialfahrzeug mit 60 Meter langem Ausleger um. Da war das 5,5-Tonnen-Gebäudeteil kein wirklicher Leistungstest für Mensch und Maschine.