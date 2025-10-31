„Tal X“ in Freudenstadt/Baiersbronn: Das sind die Sieger unseres Fotowettbewerbs zur Gartenschau

Die Gartenschau ist vorbei – und damit endet auch unser Fotowettbewerb in Kooperation mit Alpirsbacher Klosterbräu. Hier sind die Gewinnerfotos.

Bei der großen Abschiedsfeier am 12. Oktober im „Tal X“ klang die gemeinsame Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn aus. 143 Tage lang konnten mehr als 485 000 Besucher auf acht Kilometern die Blumenpracht genießen und diverse Veranstaltungen besuchen. Nun wandert die Gartenschau vom Schwarzwald auf die Schwäbische Alb: Die nächste Auflage findet 2027 in Bad Urach statt.

In Freudenstadt und Baiersbronn heißt es dagegen Abschied nehmen. Doch die Erinnerung an eine unvergesslichen Zeit bleibt – auch dank zahlreicher Fotos, die uns von unseren Lesern erreicht haben. Rund 600 Teilnehmer haben bei unserem Fotowettbewerb insgesamt etwa 2000 Fotos eingeschickt.

In zwei Kategorien haben wir Preise ausgelobt – einmal waren reine Gartenschau-Motive gefragt, während in der anderen Kategorie das schönste Foto gesucht wurde, auf dem Alpirsbacher Klosterbräu in beliebiger Weise zu sehen ist.

Die drei Gewinnerfotos der Gartenschau

Jetzt stehen die Sieger fest. Einen Preis in der Gartenschau-Kategorie erhalten Hans-Jürgen Corde für seine Aufnahme der blumengeschmückten Venus vor düsterem Himmel, Regine Stuber mit ihrer herbstlichen Trockenblumenpracht und Falk Nitsche mit seinem Schnappschuss von jungen Gartenschau-Besuchern. Die Gewinner erhalten jeweils 333 Euro.

Alpirsbacher Sonderpreis

Der Alpirsbacher Sonderpreis geht an Ludmila Mosig – sie hielt einen echten Genussmoment fest. Doch damit nicht genug: Da das Voting sehr knapp ausfiel, lobte Alpirsbacher Klosterbräu auch für die Plätze zwei bis vier jeweils vier Eintrittskarten in die Alpirsbacher Brauwelt aus. Auch diese Bilder sind auf unserer Galerie zu sehen. Viel Spaß beim Durchklicken!

Lust auf mehr Gartenschau-Impressionen? Hier gibt es die schönsten Bilder aus dem Juni, Juli, August und September.