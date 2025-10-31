„Tal X“ in Freudenstadt/Baiersbronn: Das sind die Sieger unseres Fotowettbewerbs zur Gartenschau

Die Gartenschau ist vorbei – und damit endet auch unser Fotowettbewerb in Kooperation mit Alpirsbacher Klosterbräu. Hier sind die Gewinnerfotos.
Bei der großen Abschiedsfeier am 12. Oktober im „Tal X“ klang die gemeinsame Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn aus. 143 Tage lang konnten mehr als 485 000 Besucher auf acht Kilometern die Blumenpracht genießen und diverse Veranstaltungen besuchen. Nun wandert die Gartenschau vom Schwarzwald auf die Schwäbische Alb: Die nächste Auflage findet 2027 in Bad Urach statt.