„Tal X“ im Einzelhandel von FDS: Wo man sich die Gartenschau auf der Zunge zergehen lassen kann

Noch bis Mitte Oktober hat die Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn ihre Tore geöffnet. Eine Besonderheit: Auf der Gartenschau bewirten überwiegend lokale Gastronomen. Etwa das Weinlokal „Pane & Vino“, das Team vom Catering und Partyservice „Aufgetischt“ und das Café Pause, welches das „Backhäusle“ gepachtet hat. Auf der Zunge zergehen lassen kann man sich die Gartenschau jedoch auch außerhalb der Grenzen des „Tal X“. In Freudenstadt haben zahlreiche Bäckereien und Konditoreien spezielle Gartenschau-Leckereien ins Sortiment genommen.

Ziegler’s Bäckerei

Zieglers Backwaren Foto: Yaren Bayram

So gibt es beispielsweise in der Bäckerei Ziegler ein Dinkel-Laugengebäck in X-Form zu kaufen. Außerdem hat die Bäckerei auch ein „Tal X“-Brot ins Sortiment genommen. Weitere Produkte könnten noch hinzukommen, heißt es aus der Zentrale in Schopfloch.

Lesen Sie auch

Café Müller und Café Fontaine

Café Fontaines Süßwaren Foto: Yaren Bayram

Das Café Müller und das Café Fontaine gehören beide Carlo Saup. Auch hier gibt es spezielle Gartenschau-Produkte. Im Sortiment sind „Tal X“-Schokoladen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen, die untereinander individuell kombinierbar sind. Je zwei Sorten finden in einer Schachtel Platz.

Wie Saup erklärt, stehen seine Schokoladen für die Vielfalt in Freudenstadt und Baiersbronn. Und auch mit den zwei Sorten je Schachtel hat es eine besondere Bewandtnis. Sie stünden für die Kooperation der Gemeinden und ihren gemeinsamen Weg bei der Gartenschau.

„Tal X“-Schokoladen Foto: Yaren Bayram

Gartenschau-Pralinen mit und ohne Alkohol haben die Cafés ebenfalls im Angebot. Und auch Dekorationsartikel fehlen nicht.

Teelichthalter Foto: Yaren Bayram

Es gibt Teelichthalter und Salzstreuer im „Tal X“- Design. Die Teelichthalter stellt eine Mitarbeiterin von Saup her.

Schau-Confiserie Heinzelmann

Pralinen bei Heinzelmann Foto: Yaren Bayram

Auch die Schau–Confiserie Heinzelmann verkauft aktuell mit Sahnenougat gefüllte Gartenschau-Pralinen. Jede ist mit einem kleinen „X“ verziert.

Bäckerei und Konditorei Knörzer

X-Backwaren bei Knörzer Foto: Yaren Bayram

Bei der Bäckerei Knörzer gibt es ebenfalls ein Gartenschau-Brot aus Dinkel-, Sonnenblumen- und Traubenkernmehl. Ebenso ein mit Nuss gefülltes süßes Teilchen aus Blätterteig in X-Form.

Café Pause

Café Pauses Tal X Hasen Foto: Yaren Bayram

Am Stammsitz des Café Pause am Marktplatz findet sich ebenfalls eine Auswahl an „Tal X“-Produkten. Im Angebot sind Törtchen, Pralinen aus Zartbitter- und Milchschokolade sowie Schokohasen und -Bären mit „Tal X“-Logo.

Rupps Kaffee- und Teehaus

Früchtetee mit Illustration Foto: Yaren Bayram

Auch Rupps Kaffee- und Teehaus setzt auf die Gartenschau. Die Früchte- und Kräutertees gibt es jetzt in Tütchen, welche mit Motiven aus dem Christophstal illustriert sind. Auch mit Blumenmustern verzierte Geschenkdosen, Tassen, Murmeln, Bonbons und Lollis sind im Angebot.

Bäckerei Saur

Aktuell noch kein Gartenschau-Produkt im Angebot hat die Bäckerei Saur. Wie ein Mitarbeiterin der Bäckerei verrät, sei jedoch ein „Tal X“-Brot in Arbeit.

Alles zur Gartenschau auf unserer Themenseite.

Gartenschau – „Tal X“

Wann?

Noch bis 12. Oktober hat die Gartenschau täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wo?

Das acht Kilometer lange Forbachtal dient als Kulisse für die Gartenschau. Es verbindet Baiersbronn und Freudenstadt.

Was?

Neben Spielplätzen, Schaugärten und vielem mehr sorgt ein über 1300 Veranstaltungen zählendes Programm für Kurzweil.

Wieviel?

Für Erwachsene beträgt der Eintritt 19 Euro. Für Azubis, Studenten, Schwerbehinderte, Freiwilligendienst und Schüler beträgt er 17 Euro. Für Kinder bis einschließlich 16 Jahren ist der Eintritt frei.

ÖPNV

Der öffentliche Nahverkehr, sowie alle Busse im Landkreis Freudenstadt sind mit einer Tageskarte kostenlos nutzbar. Ab dem Freudenstädter Marktplatz steht ein Shuttle-Service zur Verfügung. Nähere Informationen unter https://www.tal-x.de/