Taktik-Fuchs zieht weiter: „Zeit für eine neue Herausforderung“

Fabian Singer und der TSV Trillfingen gehen nach der Saison getrennte Wege. Der 34-Jährige spricht über seine schönsten Momente, die Erfolge auf und neben dem Platz und seine Pläne.
Nach der laufenden Saison endet die Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Bezirksligisten TSV Trillfingen und Spielertrainer Fabian Singer einvernehmlich. Im Interview blickt der 34-Jährige auf seine prägendsten Momente als Coach zurück, zieht Bilanz über die Entwicklung seiner Mannschaft und gibt Einblicke in seine nächsten Schritte. Singer, zentraler offensiver Mittelfeldspieler aus Trillfingen, blickt auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurück. Neben seinem Heimatverein TSV Trillfingen stand er auch beim SV Rangendingen auf dem Platz – mit beiden Teams gelang ihm jeweils der Aufstieg in die Landesliga – sowie bei der SpVgg Mössingen. Auch als Trainer sammelte er früh Verantwortung: Stationen führten ihn von der TSG Balingen (U14) über die SG Empfingen (Co-Spielertrainer mit Aufstieg in die Landesliga) bis zur Rolle des Spielertrainers bei der TSG Wittershausen und zuletzt beim TSV Trillfingen.