Take away vom Fohrenhof

1 Sie freuen sich über jeden Schritt in Richtung Normalität (von links): Betriebsleiterin Katja Welz, Küchenchef Rolf Hilpert und Köchin Estelle Rica. Foto: Caritasverband

Absolute Hygiene ist in der Küche des "Fohrenhofs" im Hapimag in Unterkirnach sowieso angesagt, aufgrund der besonderen Anforderungen während der vorherrschenden Pandemie hat Betriebsleiterin Katja Welz zusätzlich angeordnet, dass sich alle Mitarbeiter des Inklusionsbetriebs dreimal in der Woche testen lassen müssen.















Unterkirnach - Zwar haben die Mitarbeiter mittlerweile eine dritte Impfung bekommen, aber die Testung gebe noch einmal mehr Sicherheit, so die gelernte Restaurantfachfrau. Stolz ist man im Fohrenhof, dass man trotz der Pandemie alle Mitarbeiter und insbesondere die mit einer Behinderung habe halten können.

Mit dem Abbau von Überstunden und Resten von Urlaubstagen sowie dem Kurzarbeitergeld sei dies möglich, so Katja Welz, wobei der eine oder andere vorübergehend auch in anderen Bereichen der Caritas beschäftigt wird.

Unterstützung von Sponsoren

Unentbehrlich sei allerdings auch die Unterstützung von Sponsoren, die es erlauben den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Öffnungszeiten des Restaurants habe man aktuell auf das Wochenende reduziert aber die Speisen des "Take away"-Service bietet das Restaurant Fohrenhof an sieben Tagen in der Woche an. "Take away" heißt, der Kunde bestellt telefonisch oder persönlich und man vereinbart einen Termin, zu dem die Speisen abholbereit sind.

Unter diesen Voraussetzungen halte man den Küchenbetrieb nicht nur am Wochenende aufrecht, erklärt die Betriebsleiterin.