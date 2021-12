2 Bei kosmetischer Pflege von Krebspatienten gibt es einiges zu beachten. Durch die starken Medikamente der Chemotherapie ist die Haut stark mitgenommen. Foto: Kuster

Die Tailfinger Kosmetikerin Manuela Mucolli zaubert mit ihren kosmetischen Behandlungen ein Lächeln in die Gesichter von Krebspatienten. Inspiriert und unterstützt wird sie dabei von ihrer Freundin Antonia, die selbst an Krebs erkrankt ist und Mut und Kraft in Make-Up schöpft.















Albstadt-Tailfingen - Zwei Jahre ist es her, als Antonia die Diagnose Brustkrebs erhalten hat. Als wäre das nicht schlimm genug, sollte dies nicht ihre einzige Krebsdiagnose bleiben: Kaum schien die Krankheit überwunden, tauchte Tumore zuerst in den Knochen und danach in der Leber auf. Inzwischen gilt die ehemalige Erzieherin und zweifache Mutter medizinisch als unheilbar, arbeiten kann sie schon längst nicht mehr.