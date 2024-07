Tailfinger war EM-Einlaufkind: Das Größte: der Handschlag von Mbappé

1 Tim Hollenbachs Trikot trägt den Schriftzug Mbappé auf dem Rücken: Der zehnjährige Tailfinger ist seinem Idol bei der Fußball-EM in München ganz nah gekommen. Foto: Kistner

22 mal 51 macht 1122 – so viele Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sind während der Fußball-Europameisterschaft an der Hand eines Weltklassefußballers ins Stadion eingelaufen. Tim Hollenbach aus Tailfingen war eines von ihnen.









Link kopiert



So mancher wird sich bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer, während die Nationalhymnen erklangen und die Fußballer sich je nach Geschmack in lautstarkem Belcanto oder in Lippengymnastik übten, überlegt haben: Wie kommen eigentlich die Kinder dorthin? Wie wurden sie ausgewählt? Warum singen die einen mit und die anderen nicht?